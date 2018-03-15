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Жители 163 населённых пунктов Свердловской области досрочно выберут президента
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители 163 населённых пунктов Свердловской области досрочно выберут президента

15 марта, 06:05Политика
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