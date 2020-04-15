В Нижнем Тагиле не планируют досрочное завершение отопительного сезона

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, окончательное решение о завершении сезона остаётся за главами муниципалитетов.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила TagilCity.ru подтвердили, что решение о досрочном окончании отопительного сезона утверждается постановлением главы города, однако пока такое решение не рассматривается.

Вместе с этим в управлении ЖКХ муниципалитета рассказали, что регулировать тепло можно внутри квартиры, но платить за отопление придется все равно в полном объеме.

Если говорим об отключении всего дома от тепла, то надо, чтобы на собрании 100% жителей приняли это решение и второе условие — чтобы в доме был прибор учета, тогда жители платить за тепло не будут,добавили в управлении.

Также в пресс-службе сообщили, что в управление ЖКХ жалоб на жару в квартирах не поступало, а учитывая сегодняшний утренний снег, специалисты считают, что говорить о досрочном окончании отопительного сезон пока преждевременно.