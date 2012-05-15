Среднеуральские парламентарии назначат нового губернатора в пожарном порядке
Свердловская область обретет нового главу до конца следующей недели.
Как заявила спикер регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, Президент РФ должен внести на рассмотрение парламентариев кандидата на пост губернатора в течение 10 дней после отставки Александра Мишарина. После этого депутатам потребуется не более 3 дней на подготовку судьбоносного для области заседания. Таким образом Средний Урал обретет свое первое лицо до 1 июня 2012 года - дня вступления в силу федерального закона о возрождении губернаторских выборов.
Некоторые народные избранники в кулуарах предлагают коллегам затянуть рассмотрение кадрового вопроса, однако шансы на успех интриги невелики. Потенциального фаворита на кресло губернатора Евгения Куйвашева готовы поддержать как единороссы, так и большинство оппозиционных законодателей.