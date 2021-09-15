На Фарерах в результате массовой охоты убили 1,4 тысячи дельфинов

На Фарерах в результате массовой охоты убили 1,4 тысячи дельфинов
На Фарерах в результате массовой охоты убили 1,4 тысячи дельфинов
Сегодня, 18:12ПолитикаФото: pixabay.com
На Фарерских островах в результате массовой охоты погибли 1428 атлантических белобоких дельфинов, по информации природоохранной организации Sea Shepherd.

Как информирует 360tv.ru, охотники выслеживали дельфинов 12 сентября ночью. Они загнали большую стаю на мелководье, используя гидроциклы и скоростные катера. В итоге были убиты 1428 особей рядом с пляжем в деревне Скалафьордур.

По информации Sea Shepherd, это истребление стало крупнейшим на Фарерах. Ранее крупнейшим считалось убийство 1200 черных дельфинов, которое произошло в 1940 году.

На Фарерских островах допускается китобойный промысел. Чтобы охотиться на дельфинов, нужна специальная лицензия. Как подчеркнули в Sea Shepherd, эта охота была нелегальной, и у многих ее участников не было необходимой документации.

После случившегося в социальных сетях появилось множество фото и видео с мертвыми дельфинами на пляже. На снимках было видно, как многие раненые особи были еще живы и мучительно умирали. Некоторым дельфином травмы нанесли гребные винты моторных лодок.

По заявлению Фарерской ассоциации китобойного промысла, она шокирована произошедшим.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы