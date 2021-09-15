На Фарерах в результате массовой охоты убили 1,4 тысячи дельфинов

Как информирует 360tv.ru, охотники выслеживали дельфинов 12 сентября ночью. Они загнали большую стаю на мелководье, используя гидроциклы и скоростные катера. В итоге были убиты 1428 особей рядом с пляжем в деревне Скалафьордур.
По информации Sea Shepherd, это истребление стало крупнейшим на Фарерах. Ранее крупнейшим считалось убийство 1200 черных дельфинов, которое произошло в 1940 году.
На Фарерских островах допускается китобойный промысел. Чтобы охотиться на дельфинов, нужна специальная лицензия. Как подчеркнули в Sea Shepherd, эта охота была нелегальной, и у многих ее участников не было необходимой документации.
После случившегося в социальных сетях появилось множество фото и видео с мертвыми дельфинами на пляже. На снимках было видно, как многие раненые особи были еще живы и мучительно умирали. Некоторым дельфином травмы нанесли гребные винты моторных лодок.
По заявлению Фарерской ассоциации китобойного промысла, она шокирована произошедшим.