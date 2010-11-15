Назначен пятый зам Главы города

Заместителем Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике стал Вячеслав Данилов. Напомним, введение новой должности одобрили депутаты городской Думы в конце октября. По словам мэра Валентины Исаевой, появление пятого заместителя было необходимо, поскольку работать с четырьмя оказалось очень тяжело. А около половины обращений граждан касаются ЖКХ. Чтобы успешнее решать эти проблемы, сфера ЖКХ была поручена отдельному заместителю. Данилов стал первым руководителем, занявшим данный пост. Согласно распоряжению Валентины Исаевой, Вячеслав Данилов приступил к своим новым обязанностям с сегодняшнего дня. Ранее он занимал должность руководителя аппарата Администрации города. Работал на этом посту с декабря 2008 года. Напомним также, что у предыдущего главы города было 6 заместителей.