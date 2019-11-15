Свердловчане в разы чаще других жителей УрФО жалуются полпреду президента Цуканову
Более 62% письменных обращений к полномочному представителю президента в УрФО Николаю Цуканову за 10 месяцев текущего года были отправлены жителями Свердловской области, которую возглавляет Евгений Куйвашев. В несколько раз реже жалуются полпреду жители Челябинской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО.
С января по октябрь 2019 года в приемную Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и аппарат полномочного представителя поступило 3,5 тысячи письменных обращений, сообщает пресс-центр полпредства.
Из них почти 2,2 тысячи обращений (62%) — от жителей Свердловской области. При этом в 4 раза меньше — 429 обращений — поступило от Челябинской области, губернатором которой является Алексей Текслер. От жителей ХМАО — Югры (губернатор Наталья Комарова) направлено 188 обращений, из Тюменской области (губернатор Александр Моор) — 166 обращений.
Менее сотни человек обращались в Курганской области (губернатор Вадим Шумков, 79 обращений из региона) и в ЯНАО (губернатор Дмитрий Артюхов, 17 обращений из региона).
Редакция TagilCity рассчитала, что на 100 тысяч человек населения в Свердловской области получилось около 50 обращений, аналогичный показатель в Челябинской области составил 12 обращений, 11 в ХМАО, 9 в Курганской, 4 в Тюменской области и 3 в ЯНАО.