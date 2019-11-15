Свердловчане в разы чаще других жителей УрФО жалуются полпреду президента Цуканову

С января по октябрь 2019 года в приемную Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и аппарат полномочного представителя поступило 3,5 тысячи письменных обращений, сообщает пресс-центр полпредства.

Из них почти 2,2 тысячи обращений (62%) — от жителей Свердловской области. При этом в 4 раза меньше — 429 обращений — поступило от Челябинской области, губернатором которой является Алексей Текслер. От жителей ХМАО — Югры (губернатор Наталья Комарова) направлено 188 обращений, из Тюменской области (губернатор Александр Моор) — 166 обращений.

Менее сотни человек обращались в Курганской области (губернатор Вадим Шумков, 79 обращений из региона) и в ЯНАО (губернатор Дмитрий Артюхов, 17 обращений из региона).