Алексей Багаряков отменил встречу с тагильскими журналистами

Напомним, сегодня на 11:00 была назначена встреча политика с тагильскими журналистами, посвященная итогам выборов 4 декабря в Законодательное собрание области.

Она перенесена по причинам, не зависящим от самого Алексея. Встреча перенесена на неопределенный срок, но, по заявлению пресс-секретаря политика, все равно будет проведена.

В комментарии к этой новости все желающие могут оставлять свои вопросы, которые они хотели бы задать Алексею Багарякову. На предстоящей встрече с заместителем председателя области корреспонденты Tagilcity постараются задать ему самые интересные из них.