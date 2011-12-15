Алексей Багаряков отменил встречу с тагильскими журналистами
15 декабря 2011, 15:45Политика
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Беседа заместителя предстедателя правительства Свердловской области Алексея Багарякова с представителями СМИ Нижнего Тагила не состоится.
Напомним, сегодня на 11:00 была назначена встреча политика с тагильскими журналистами, посвященная итогам выборов 4 декабря в Законодательное собрание области.
Она перенесена по причинам, не зависящим от самого Алексея. Встреча перенесена на неопределенный срок, но, по заявлению пресс-секретаря политика, все равно будет проведена.
В комментарии к этой новости все желающие могут оставлять свои вопросы, которые они хотели бы задать Алексею Багарякову. На предстоящей встрече с заместителем председателя области корреспонденты Tagilcity постараются задать ему самые интересные из них.
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