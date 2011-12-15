Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев удивлен, что стал кандидатом на пост президента

В иркутском музыкальном театре на 14 декабря была запланирована церемония представления нового начальника Восточно-Сибирской железной дороги Василия Фролова, поэтому на мероприятие собрали местных железнодорожников. В Иркутск специально приехал глава РЖД Владимир Якунин. Все ожидали совершенно рутинного мероприятия. Однако еще до начала церемонии местные журналисты обнаружили в фойе транспарант: «Губернатора Иркутской области - Дмитрия Мезенцева - в президенты России!»

В итоге выдвижение главы региона было обставлено как инициатива железнодорожников. На сцену вышел руководитель профсоюза Восточно-Сибирской железной дороги и предложил Дмитрию Мезенцеву баллотироваться в президенты. После этого выступил Владимир Якунин, который поддержал эту идею. Наконец, спросили самого губернатора, готов ли он идти на выборы. Тот ответил согласием.

Для меня это неожиданное решение прокомментировал свое выдвижение Дмитрий Мезенцев.

Однако с этим заявлением не вяжется то, что, по его же словам, избирком был уведомлен о собрании инициативной группы еще 8 декабря. Если неделю назад губернатор еще не знал, что собирается стать кандидатом в президенты, то никакое собрание ему было не нужно. Впрочем, возможно, уведомление подали за его спиной. Но и в этом случае получается нестыковка - решение о выдвижении Мезенцева якобы было принято вчера вечером, то есть 13 декабря.

Гражданин, желающий избраться в президенты (в нынешний выборный цикл), должен был сначала в срок до 9 декабря предупредить избирком о планах провести собрание инициативной группы. После этого мероприятия, на котором должны быть собраны 500 подписей в поддержку будущего кандидата, он должен сдать эти бумаги в ЦИК не позднее 15 декабря.

Свидетельства очевидцев указывают на то, что никакой инициативной группы не было. Подписи в поддержку Мезенцева прямо в зале никто не собирал. Зато, когда участники собрания вернулись на рабочие места, им объявили, что они «должны сидеть до ночи и ждать», когда приедут за подписями.

Не приходится сомневаться, что необходимые для самовыдвиженца пятьсот подписей будут собраны и в срок отправлены в ЦИК. Необходимые документы должны поступить в Центризбирком 15 декабря - в этот день заканчивается процедура выдвижения кандидатов. Далее для регистрации в качестве кандидата Дмитрию Мезенцеву нужно собрать два миллиона подписей в свою поддержку.

То же самое предстоит сделать нескольким самовыдвиженцам, в том числе и бизнесмену Михаилу Прохорову. Он объявил о намерении баллотироваться в президенты 13 декабря, а уведомление о собрании инициативной группы предусмотрительно отправил в ЦИК в последний день - 9 декабря. Оппозиционер Константин Мерзликин уже удивился такой предусмотрительности и допустил, что уведомление было оформлено задним числом. На те же мысли наводит и неожиданное выдвижение иркутского губернатора. По данным местных СМИ, Мезенцев прилетел из Москвы прямо накануне собрания.

Дмитрий Мезенцев руководит Иркутской областью с 2009 года. До этого он представлял этот регион в Совете Федерации, а еще раньше успел поработать вместе с Владимиром Путиным в мэрии Санкт-Петербурга (правда, они трудились в разных комитетах). В 2000 году он как глава Центра стратегических разработок занимался предвыборной кампанией Путина, когда тот баллотировался в президенты.

В Иркутской области особенных успехов Дмитрий Мезенцев не добился, зато провалы были, и заметные. В марте 2010 года выборы мэра Иркутска выиграл Виктор Кондрашов, которого поддерживала КПРФ. Он, правда, потом все-таки вступил в «Единую Россию», но прецедент запомнился. В мае 2010 года единорос проиграли выборы на пост мэра Братска, на которых победил коммунист Александр Серов. Через некоторое время после победы его посадили в СИЗО, и он был вынужден уйти в отставку (в октябре экс-мэра отпустили под подписку о невыезде).

На выборах депутатов Госдумы 4 декабря «Единая Россия» получила в Иркутской области около 35 процентов - один из самых низких результатов по стране. Дмитрий Мезенцев (который членом «ЕР» не является, но входит в руководящий орган совета ее сторонников), правда, не возглавлял региональный список, но все «шишки» традиционно валятся на губернатора.

За свою не слишком долгую губернаторскую карьеру Мезенцев оказался замешан в паре скандалов транспортного характера. 4 июня 2011 года закрепленный за ним автомобиль сбил в Москве пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы. Самого губернатора в момент аварии в машине не было. Через несколько дней Дмитрий Мезенцев стал непосредственным участником скандала. 8 июня по его требованию был задержан самолет Иркутск - Москва, из-за чего остальным пассажирам пришлось ждать губернатора в салоне. Впоследствии он объяснял решение лететь регулярным рейсом, а не литерным, желанием сэкономить бюджетные средства.

Помимо скандалов, у федеральных властей были претензии к Мезенцеву и по поводу управления областью. Так, в сентябре Братск оказался окутан дымом из-за лесных пожаров. Губернатору пришлось оправдываться за то, что городские и региональные власти недостаточно оперативно предприняли меры по тушению пожаров.

Журнал «Эксперт» после объявления о выдвижении Мезенцева сделал вывод, что его дни в роли руководителя региона сочтены. Как предполагает издание, губернатор может уйти в отставку как раз в связи с выдвижением в президенты.

В любом случае на президентских выборах Мезенцеву придется быть техническим кандидатом, страхующим основного от срыва выборов.

Если все снимутся, кроме Путина, тогда выборы у нас будут отменены, и, чтобы все не снялись, всегда есть у главного кандидата кандидат-дублер. Возможен заговор, условно говоря, Жириновского, Зюганов плюс Миронов и Явлинский... Они решат, что все вместе снимаются, тогда все, выборы не состоятся. Конечно, вероятность этого не высока, но она всегда есть, время сейчас тревожное. Всегда риски есть уверен руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров.

Аналогичной позиции придерживается и политолог Алексей Макаркин. По его словам, по сути Мезенцев будет «союзником фаворита».

Страховочные кандидаты получают обычно где-то 1-2 процента голосов. Они не ориентированы на результат, они ориентированы именно на то, чтобы не сорвать выборы объяснил он.