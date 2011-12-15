«Каленым железом выжечь бюрократизм!» - наказ тагильского пенсионера российскому премьеру

Валерий Якушев получил микрофон, находясь в студии, откуда проходил прямой эфир «Разговора с Владимиром Путиным». В своей 4-минутной речи Валерий Якушев назвал ЖКХ неугомонным, посчитав, что виновные должны быть наказаны.

Кроме того, он отметил, что в Нижнем Тагиле 10 декабря на митинг несогласных с итогами выборов вышло всего около 100 человек, потому что город работает.

Политическая карьера пенсионера из Нижнего Тагила Валерия Якушева началась, напомню, внезапно. Во время визита в Нижний Тагил губернатора Александра Мишарина ветеран сумел пробиться к нему с неожиданным вопросом. Тогда и был замечен. Теперь он избран в депутаты Госдумы по квоте «Народного фронта» и будет принимать участие в работе выборного штаба Владимира Путина.