Доходы будущих депутатов гордумы опубликуют на следующей неделе

Накануне разгорелся предвыборный скандал – городской суд снял срегистрации на выборы в гордуму двух лидеров списка КПРФ . На них подалив суд представители ЛДПР. По их мнению, лидеры списка компартиипредоставили неверно заполненные декларации о доходах. Претензиикасались формы, а не содержания деклараций. Те декларации, которыезаполнили кандидаты от КПРФ, незначительно расходились с основнойформой. По словам Лидии Брызгаловой, представители КПРФ будут обжаловатьрешение суда в вышестоящих инстанциях.

На этом интриги не заканчиваются. Вчера в полицию обратилисьофициальные представители одного из вагонских кандидатов в депутаты.Вчера с улицы Юности, а накануне с Ильича, пропали агитационные баннерыэтого кандидата. Каждый стоит около 3 тысяч рублей. И каждый – большихразмеров, значит злоумышленники скореевсего были на машине, уверены в пресс-службе нижнетагильского управленияМВД.