Вопрос об исключении Валентины Исаевой из «Единой России» будет рассмотрен до конца следующей недели

В нижнетагильском отделении «ЕдинойРоссии» запрашивают сведения о том, как расходовались областные ибюджетные средства по программе «1000 дворов», во время ремонтов дорог идетских садов. По словам Виктора Шептия, к проверке также привлеченасчётная палата. Результаты работы комиссии станут известны до концаследующей неделе. От них зависит, какое решение в итоге будет принято.