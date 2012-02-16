Вопрос об исключении Валентины Исаевой из «Единой России» будет рассмотрен до конца следующей недели
16 февраля 2012, 10:25ПолитикаОльга
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Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий объяснил, что не смотря на множественные жалобы на главу Нижнего Тагила, тщательной проверки её работы партия пока не проводила. И сейчас такая ревизия началась.
В нижнетагильском отделении «ЕдинойРоссии» запрашивают сведения о том, как расходовались областные ибюджетные средства по программе «1000 дворов», во время ремонтов дорог идетских садов. По словам Виктора Шептия, к проверке также привлеченасчётная палата. Результаты работы комиссии станут известны до концаследующей неделе. От них зависит, какое решение в итоге будет принято.
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