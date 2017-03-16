Новый глава городского округа был избран в Невьянске

Кандидаты выступали с презентацией дальнейшего развития территории Невьянского округа, отвечали на вопросы и поясняли свою точку зрения и неясные моменты, пишет Твой Континент.

За выступавшими наблюдали представители комиссии, среди которых был экс-глава Невьянска Евгений Каюмов, а также протоиерей Игорь Титов.

Из четырех кандидатов по итогам голосования первым стал Александр Берчук. За ВРИО главы НГО проголосовали 17 присутствующих из 20.

Помимо него на должность мэра пробовались Федор Шелепов (ВРИО главы администрации НГО), Станислав Делидов (замглавы НГО по социальным вопросам) и экс-глава Невьянска Степан Назаров.