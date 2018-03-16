Движение «Голос» готовит информационную атаку на выборы президента России
Общественное движение «Голос» пообещало, что все нарушения, выявленные на президентских выборах 18 марта, на следующий день станут достоянием общественности. По мнению политологов, подобные заявления являются лишь попыткой прикрыть информационную атаку на предстоящие выборы.
Руководитель движения «Голос» Лилия Шибанова рассказала журналистам о том, что уже 19 марта в интернете появятся сведения о выявленных нарушениях на президентских выборах.
По утверждению Шибановой, движение готовит «паспорта регионов» со статистикой по голосованию и данными о якобы массовых нарушениях закона «О выборах Президента Российской Федерации».
Ряд политологов называет подобные заявления информационной атакой. По информации «Regnum», сведения о нарушениях заранее подготовлены представителями движения и будут использованы для того, чтобы очернить выборы.
Ранее Общественная палата России назвала 70% выявленных движением «Голос» нарушений ложными. За несколько дней до этого представители «Голоса» обвинили российских волонтёров в продажности.
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