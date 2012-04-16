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Премьер-министр Свердловской области Анатолий Гредин покидает свой пост
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Премьер-министр Свердловской области Анатолий Гредин покидает свой пост

16 апреля 2012, 10:56Политика
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