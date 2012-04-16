Премьер-министр Свердловской области Анатолий Гредин покидает свой пост
16 апреля 2012, 10:56Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 апреля, в субботу, Анатолий Гредин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
По заявлению пресс-секретаря правительства Свердловской области Евгения Харламова, премьер выйдет из отпуска сегодня, 16 апреля и, возможно, будет выполнять свои профессиональные обязанности, пока Александр Мишарин не подпишет заявление.
Напомним, Анатолий Леонидович возглавляет областное правительство с 2009 года. В период лечения и восстановления Александра Мишарина после аварии 1 декабря он был исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей