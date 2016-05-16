Министр Свердловской области назначен гендиректором НПО автоматики

Совет директоров утвердит Мисюру в должности на ближайшем заседании. В аппарате Свердловской области уверены, что уральский министр – самый подходящий кандидат: он свыше 10-ти лет работал в НПОА, а также хорошо разбирается в экономических вопросах. Добавим, что президент России уже осведомлен об изменении в штате НПО автоматики.