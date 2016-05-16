Министр Свердловской области назначен гендиректором НПО автоматики
Прежний глава предприятия Леонид Шалимов по собственному желанию уволился с должности после скандала, связанного со срывом первого старта с космодрома «Восточный».
Свердловский министр промышленности и науки Андрей Мисюра возглавит «НПО автоматики имени Семихатова», сообщает «Комерсантъ». Кандидатуру уральского министра предложил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Совет директоров утвердит Мисюру в должности на ближайшем заседании. В аппарате Свердловской области уверены, что уральский министр – самый подходящий кандидат: он свыше 10-ти лет работал в НПОА, а также хорошо разбирается в экономических вопросах. Добавим, что президент России уже осведомлен об изменении в штате НПО автоматики.
Прошлый глава компании Леонид Шалимов добровольно написал заявление об увольнении после неудачного первого запуска ракеты с космодрома «Восточный». При этом экс-директор заявил, что продолжит карьеру в НПО, однако уже в другой должности.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru