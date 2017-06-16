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15-ая «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным продлилась почти 4 часа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15-ая «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным продлилась почти 4 часа

16 июня 2017, 17:50Политика
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