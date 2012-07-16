Сергею Носову вручено удостоверение вице-губернатора. Завтра он посетит Нижний Тагил
Сегодня, 16 июля, губернатор Свердловской области поздравил своего заместителя Сергея Носова с вступлением в должность и вручил ему удостоверение вице-губернатора Свердловской области.
Евгений Куйвашев выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Носова придаст импульс развитию не только промышленности Среднего Урала, но и другим отраслям, сообщает департамент информационной политики главы региона.
В частности, губернатор поручил Сергею Носову детально изучить социально-экономическую ситуацию в Нижнем Тагиле.
Сергей Носов проинформировал губернатора, что уже завтра посетит Нижний Тагил, где состоится последнее в нынешней сессии заседание городской Думы.
У меня запланированы встречи с депутатами и с главой города добавил он.
Сергей Носов не исключил своего участия в выборах мэра промышленного центра Свердловской области. По его словам, он готов принять участие в праймериз «Единой России», что предусматривает устав партии.
При разговоре о Нижнем Тагиле и моем возможном участии в выборах, я бы не хотел, чтобы мое будущее в качестве мэра преподносилось как решенный вопрос. В итоге выбор предстоит сделать жителям Нижнего Тагила отметил Сергей Носов.