Сферу ЖКХ нужно очищать от «паразитов», - считает Николай Винниченко
16 ноября 2010, 17:03ПолитикаАнка
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Уральский полпред Николай Винниченко считает, что необходимо системно и последовательно очищать жилищно-коммунальную сферу от посредников, которые паразитируют, ничего не производя и не предоставляя никаких услуг.
Это, по мнению полпреда, повлияет и на высокие тарифы, и на низкое качество коммунальных услуг. На встрече с журналистами полпред отметил, что губернаторы уральских регионов уже занимаются этой работой, создаются команды единомышленников не только на уровне субъекта федерации, но и на муниципальном уровне. Другая сторона проблемы, по мнению Николая Винниченко, это огромная задолженность населения и юридических лиц за предоставленные коммунальные услуги. Только в Свердловской области эта задолженность достигает 5 млрд. рублей. Полпред считает, что проблема ЖКХ очень сложная, но вполне решаемая, сообщает АПИ со ссылкой на пресс-службу аппарата.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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