Сферу ЖКХ нужно очищать от «паразитов», - считает Николай Винниченко

Это, по мнению полпреда, повлияет и на высокие тарифы, и на низкое качество коммунальных услуг. На встрече с журналистами полпред отметил, что губернаторы уральских регионов уже занимаются этой работой, создаются команды единомышленников не только на уровне субъекта федерации, но и на муниципальном уровне. Другая сторона проблемы, по мнению Николая Винниченко, это огромная задолженность населения и юридических лиц за предоставленные коммунальные услуги. Только в Свердловской области эта задолженность достигает 5 млрд. рублей. Полпред считает, что проблема ЖКХ очень сложная, но вполне решаемая, сообщает АПИ со ссылкой на пресс-службу аппарата.