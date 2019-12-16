Итоги недели: приезд губернатора, деньги Тагила и стихи из провинции

На прошлой неделе Нижний Тагил посетил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он осмотрел 100-ую школу и Православную гимназию, а до этого провёл совещание по безопасности в период зимних каникул.

Куйвашев обсудил на закрытом совещании в Нижнем Тагиле безопасность в зимние каникулы

В этом году скончался Владимир Истомин, который считается тагильским художником, несмотря на то, что родился не здесь, а большую часть творчества посвятил Чукотке. TagilCity.ru попросило коллег Истомина рассказать, как ему удалось влюбить в себя и Урал, и Север.

Сны о Чукотке. Как художник из Нижнего Тагила покорил Север и Север покорил его

Один из домов легендарной «китайской стены» на Юности рискует остаться без управляющей компании со следующего года. Как заявил директор УК «ПРО», местные жители задолжали за услуги ЖКХ. Те в свою очередь объясняют, что часть долга образовалась из-за платёжек на людей, которые лишь прописаны в здании, но сами в нём не живут. В «ПРО» на это отмечают, что с остальными корпусами подобных проблем нет.

В Нижнем Тагиле УК планирует отказаться от «проблемного» общежития на Юности

13 декабря прошло окончательное слушание по бюджету Нижнего Тагила на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Разбираем, как будут расходоваться средства, и заодно вспоминаем, как их тратили в 2019 году.

«На бюджет грех жаловаться». На что Нижний Тагил потратит деньги в 2020 году

Пообщались с самым загадочным поэтом Нижнего Тагила, который рассказал, почему творчество в провинции имеет право на то, чтобы быть депрессивным, зачем материться в стихах и что делать с «русской тоской», если её нельзя понять.

Смешно сквозь слёзы. Как поэт из Нижнего Тагила стебётся над русской тоской

После трагедии в Нарьян-Маре прокуратура проверила безопасность детских садов Нижнего Тагила. В целом детские сады обеспечены домофонами и камерами наружного видеонаблюдения, но нарушения всё-таки нашлись. На устранения педагогам дали один месяц.