Итоги недели: приезд губернатора, деньги Тагила и стихи из провинции
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.
На прошлой неделе Нижний Тагил посетил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он осмотрел 100-ую школу и Православную гимназию, а до этого провёл совещание по безопасности в период зимних каникул.
В этом году скончался Владимир Истомин, который считается тагильским художником, несмотря на то, что родился не здесь, а большую часть творчества посвятил Чукотке. TagilCity.ru попросило коллег Истомина рассказать, как ему удалось влюбить в себя и Урал, и Север.
Один из домов легендарной «китайской стены» на Юности рискует остаться без управляющей компании со следующего года. Как заявил директор УК «ПРО», местные жители задолжали за услуги ЖКХ. Те в свою очередь объясняют, что часть долга образовалась из-за платёжек на людей, которые лишь прописаны в здании, но сами в нём не живут. В «ПРО» на это отмечают, что с остальными корпусами подобных проблем нет.
13 декабря прошло окончательное слушание по бюджету Нижнего Тагила на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Разбираем, как будут расходоваться средства, и заодно вспоминаем, как их тратили в 2019 году.
Пообщались с самым загадочным поэтом Нижнего Тагила, который рассказал, почему творчество в провинции имеет право на то, чтобы быть депрессивным, зачем материться в стихах и что делать с «русской тоской», если её нельзя понять.
После трагедии в Нарьян-Маре прокуратура проверила безопасность детских садов Нижнего Тагила. В целом детские сады обеспечены домофонами и камерами наружного видеонаблюдения, но нарушения всё-таки нашлись. На устранения педагогам дали один месяц.