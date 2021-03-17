Разрешающий убивать бездомных животных законопроект отозван из Госдумы

Разрешающий убивать бездомных животных законопроект отозван из Госдумы

Сегодня, 09:04ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Внесенный депутатами от «Единой России» законопроект о снятии запрета на убийство бездомных животных, отклонен Госдумой.

Законопроект был выдвинут, так как его создатели считают метод «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск», неэффективным.

Инициатива депутатов «Единой России» не была поддержана, он был назван «живодерским», сообщает Е1.

Проект закона давал регионам право выбора методов регулирования популяции бездомных животных. Текущие способы отлова были признаны неэффективными и приводящими к обратной тенденции, - увеличению бродячих животных на улицах.

Напомним, обновлен перечень зверей и птиц, которые подлежат отстрелу в Свердловской области. Однако животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, отлавливать нельзя.

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