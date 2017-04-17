Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку
17 апреля 2017, 15:35Политика
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17 апреля Владимир Путин подписал указ о добровольной отставке действующего губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев назначен ИО губернатора до сентября текущего года.
Как пишет ТАСС, Куйвашев поблагодарил президента за доверие и пообещал сделать еще много полезного для Свердловской области. Стоит заметить, что срок полномочий Куйвашева истекал в мае 2017 года.
Также отметим, что отказываться принимать участие в предстоящих в сентябре выборах главы региона Куйвашев не намерен и готовит предвыборную кампанию.
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