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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку

17 апреля 2017, 15:35Политика
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