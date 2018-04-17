Изменения об отмене выборов мэра будут внесены в устав Екатеринбурга

Ранее отмену выборов мэра одобрило Законодательное собрание Свердловской области, поэтому изменения в уставе необходимы, чтобы привести его в соответствие с областными законами.

После внесения проекта об изменении устава мэр Екатеринбурга должен назначить публичные слушания. Пока дата и место еще не определены.

Однако выборы мэра будут отменены вне зависимости от решения участников публичных слушаний и позиции депутатов, сообщает «Znak».