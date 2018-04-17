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Изменения об отмене выборов мэра будут внесены в устав Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Изменения об отмене выборов мэра будут внесены в устав Екатеринбурга

17 апреля, 19:30Политика
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