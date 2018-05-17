Скандал разразился в партии ЕР в Екатеринбурге из-за «списка Тунгусова»

Например, глава исполкома свердловского отделения «Единой России», депутат Екатеринбургской гордумы Александр Косинцев рассказал, что его не только не пригласили на встречу, но даже не уведомили о ней. Узнал он об этом мероприятии случайно.

Мы всегда говорили о необходимости провести честные, открытые праймериз, а когда все преподносится в таком виде, что есть такие кандидаты, которые кем-то одобрены, это ничего, кроме ущерба, не приносит. Люди должны определять, кто должен победить, а не Тунгусов. Меня не смущает само совещание, меня смущает утечка, она послужила для людей сигналом, что результат праймериз не объективен. Такие вещи в этом политическом процессе не делаются, это была ошибка говорит Косинцев.

Оппоненты Тунгусова обвиняют его в фальсификации выборов, а также, что предварительное голосование из конкурентной борьбы получается превращается в бюрократическую процедуру с заранее известным результатом.

17 мая прошло заседание оргкомитета по подготовке праймериз «Единой России», но многие кандидаты не были туда допущены, что нарушает «Положения о предварительном голосовании» партии. После этого инцидента секретарю регионального отделения «ЕР» Виктору Шептию вручили письмо с требованием о роспуске оргкомитета. За два дня под этим обращением подписались более сотни человек: участники праймериз из всех городских округов, руководители районных отделений партии, члены и сторонники партии.

По предварительной информации, в Екатеринбург приехали представители ЦИК «Единой России», чтобы на месте разобраться в ситуации, пишет «Московский комсомолец».