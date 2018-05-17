Скандал разразился в партии ЕР в Екатеринбурге из-за «списка Тунгусова»

уководитель администрации губернатора области Владимир Тунгусов собрал на закрытое совещание 18 человек, которым объявил о том, что их кандидатуры утверждены администрацией президента, и что победа на выборах им обеспечена. Таким образом, более 200 членов партии, заявленных на выборы, остались не удел.

Мы всегда говорили о необходимости провести честные, открытые праймериз, а когда все преподносится в таком виде, что есть такие кандидаты, которые кем-то одобрены, это ничего, кроме ущерба, не приносит. Люди должны определять, кто должен победить, а не Тунгусов. Меня не смущает само совещание, меня смущает утечка, она послужила для людей сигналом, что результат праймериз не объективен. Такие вещи в этом политическом процессе не делаются, это была ошибка, -- говорит Косинцев.