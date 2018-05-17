Скандал разразился в партии ЕР в Екатеринбурге из-за «списка Тунгусова»

В екатеринбургском отделении партии «Единая Россия» накануне праймериза разразился скандал. Руководитель администрации губернатора области Владимир Тунгусов собрал на закрытое совещание 18 человек, которым объявил о том, что их кандидатуры утверждены администрацией президента, и что победа на выборах им обеспечена. Таким образом, более 200 членов партии, заявленных на выборы, остались не удел. Например, глава исполкома свердловского отделения «Единой России», депутат Екатеринбургской гордумы Александр Косинцев рассказал, что его не только не пригласили на встречу, но даже не уведомили о ней. Узнал он об этом мероприятии случайно.
Мы всегда говорили о необходимости провести честные, открытые праймериз, а когда все преподносится в таком виде, что есть такие кандидаты, которые кем-то одобрены, это ничего, кроме ущерба, не приносит. Люди должны определять, кто должен победить, а не Тунгусов. Меня не смущает само совещание, меня смущает утечка, она послужила для людей сигналом, что результат праймериз не объективен. Такие вещи в этом политическом процессе не делаются, это была ошибка, -- говорит Косинцев.
Оппоненты Тунгусова обвиняют его в фальсификации выборов, а также, что предварительное голосование из конкурентной борьбы получается превращается в бюрократическую процедуру с заранее известным результатом.
17 мая прошло заседание оргкомитета по подготовке праймериз «Единой России», но многие кандидаты не были туда допущены, что нарушает «Положения о предварительном голосовании» партии. После этого инцидента секретарю регионального отделения «ЕР» Виктору Шептию вручили письмо с требованием о роспуске оргкомитета. За два дня под этим обращением подписались более сотни человек: участники праймериз из всех городских округов, руководители районных отделений партии, члены и сторонники партии.
По предварительной информации, в Екатеринбург приехали представители ЦИК «Единой России», чтобы на месте разобраться в ситуации, пишет «Московский комсомолец».