В состав Молодёжного парламента войдут два работника УВЗ
Два работника головного предприятии корпорации УВЗ - Олег Белоусов, слесарь-ремонтник механосборочного цеха, и Андрей Рябов, инженер по надзору за строительством управления капитального строительства - станут депутатами Молодёжного парламента Свердловской области от Уралвагонзавода. Срок полномочий - 2 года.
От Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа в состав Молодежного парламента баллотировались 48 делегатов от 10 партий и объединений. Большинство голосов набрала Нижнетагильская молодёжная общественная организация «Уралвагонзавод», тем самым получив два мандата из пяти. Право голоса на выборах имели молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающие на территории Свердловской области. Избирательные участки располагались в учебных заведениях и на предприятиях, где действуют молодежные организации. На Уралвагонзаводе площадкой для голосования стал Центр подготовки персонала УВЗ.
В ближайшее время вновь избранным депутатам будут вручены удостоверения. После этого состоится первое заседание Молодёжного парламента, где путем голосования будут избраны председатель, заместитель председателя и секретарь парламента, а также произойдет распределение молодежных депутатов по комитетам.
Молодёжный парламент создан при Законодательном Собрании Свердловской области для непосредственного участия в формировании и реализации государственной молодёжной политики в Свердловской области. Главная его задача - повышение качества жизни молодого поколения. Этот орган вправе разрабатывать и принимать по направлениям своей деятельности решения, которые станут рекомендациями для органов законодательной и исполнительной власти Свердловской области, представительных органов муниципальных образований, общественных объединений и организаций.