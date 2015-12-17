В состав Молодёжного парламента войдут два работника УВЗ

От Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа в состав Молодежного парламента баллотировались 48 делегатов от 10 партий и объединений. Большинство голосов набрала Нижнетагильская молодёжная общественная организация «Уралвагонзавод», тем самым получив два мандата из пяти. Право голоса на выборах имели молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающие на территории Свердловской области. Избирательные участки располагались в учебных заведениях и на предприятиях, где действуют молодежные организации. На Уралвагонзаводе площадкой для голосования стал Центр подготовки персонала УВЗ.

В ближайшее время вновь избранным депутатам будут вручены удостоверения. После этого состоится первое заседание Молодёжного парламента, где путем голосования будут избраны председатель, заместитель председателя и секретарь парламента, а также произойдет распределение молодежных депутатов по комитетам.