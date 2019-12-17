Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в следующем году получит партийный билет

Да, мы готовимся к этому событию, подтвердил мэр.

Ожидается, что Высокинский будет прикреплен к ячейке «Единой России» по месту жительства и там же будет оплачивать партийные взносы.

В сентябре 2018 года, перед тем как выдвинуть свою кандидатуру в мэры, Высокинский написал заявление о вступлении в «Единую Россию», сторонником которой является и по сей день.