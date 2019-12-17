Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в следующем году получит партийный билет
Сегодня, 21:56ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В январе 2020 года на первом официальном мероприятии отделения партии «Единая Россия» в Свердловской области состоится торжественная церемония вручения партийного билета главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, сообщает Ура.ру.
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Да, мы готовимся к этому событию, подтвердил мэр.
Ожидается, что Высокинский будет прикреплен к ячейке «Единой России» по месту жительства и там же будет оплачивать партийные взносы.
В сентябре 2018 года, перед тем как выдвинуть свою кандидатуру в мэры, Высокинский написал заявление о вступлении в «Единую Россию», сторонником которой является и по сей день.
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