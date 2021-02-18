Мэрия Екатеринбурга опровергла данные об отставке главы Кировского района Лошакова

Мэрия Екатеринбурга опровергла данные об отставке главы Кировского района Лошакова

Сегодня, 11:27ПолитикаФото: Яндекс.Карты
Отставка главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова официально не подтверждена. Он отстранен от работы на время проведения расследования.

Решение было принято мэром Екаеринбурга Алексеем Орловым, пишет «Областная газета».

Исполняющим обязанности главы района на сайте администрации значится замглавы по вопросам экономики и строительства Сергей Визелко.

Напомним, в ноябре 2020 года глава администрации Кировского района Александр Лошаков был задержан сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорог. В отношении него было возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой или в особо крупном размере). Членство в партии «Единая Россия» для Лошакова также было приостановлено.

Сюжеты:
Екатеринбург
администрацияувольнениеопровержениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы