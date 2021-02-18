Мэрия Екатеринбурга опровергла данные об отставке главы Кировского района Лошакова

Напомним, в ноябре 2020 года глава администрации Кировского района Александр Лошаков был задержан сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорог. В отношении него было возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой или в особо крупном размере). Членство в партии «Единая Россия» для Лошакова также было приостановлено.