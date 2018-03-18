46,68% граждан проголосовало на избирательных участках Свердловской области

По данным пресс-службы Избирательной комиссии Свердловской области, процент явки граждан на избирательные участки выше, чем на выборах президента России, проводившихся в 2012 году.

В столице Урала сегодня к 15 часам уже проголосовал 41% избирателей, а в Нижнем Тагиле - 46%.

По активности избирателей Свердловская область на 2-м месте, на первом - Челябинская область.