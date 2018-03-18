46,68% граждан проголосовало на избирательных участках Свердловской области
18 марта, 18:05Политика
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Явка избирателей на выборы президента в Свердловской области составила 46,68% на 15 часов 18 марта.
По данным пресс-службы Избирательной комиссии Свердловской области, процент явки граждан на избирательные участки выше, чем на выборах президента России, проводившихся в 2012 году.
В столице Урала сегодня к 15 часам уже проголосовал 41% избирателей, а в Нижнем Тагиле - 46%.
По активности избирателей Свердловская область на 2-м месте, на первом - Челябинская область.
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