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46,68% граждан проголосовало на избирательных участках Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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46,68% граждан проголосовало на избирательных участках Свердловской области

18 марта, 18:05Политика
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