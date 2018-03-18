78 пациентов УрКЛРЦ Нижнего Тагила смогли проголосовать 18 марта (ФОТО)

Член избирательной комиссии Плотицина Ирина Анатольевна пояснила, что для того, чтобы пациенты смогли проголосовать 18 марта им необходимо было заполнить специальное заявление. По данным заявлениям избирательная участковая комиссия осуществляет выезды к людям, которые физически не могут прийти на избирательные участки.

Я считаю, что это мой гражданский долг. Я всегда голосовала, с 18 лет. Даже когда находилась за границей. Я очень рада, что здесь организовали, так как мы неходячие - это лишняя нагрузка, но я очень благодарна рассказала пациентка травматолого-ортопедического отделения.