Глава Нижнего Тагила Сергей Носов отдал голос на выборах президента РФ (ВИДЕО)

Я пришёл со спокойным настроением. Выборы – вещь серьезная, ответственная. Это праздник, с одной стороны, а с другой – мы принимаем решение, которое определит наше развитие в ближайшие 6 лет. Если заглянуть еще дальше, то от сегодняшнего дня зависит развитие страны на 20 лет вперед.