Глава Нижнего Тагила Сергей Носов отдал голос на выборах президента РФ (ВИДЕО)
18 марта, 11:00Политика
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов принял участие в голосовании за будущего президента РФ. По традиции мэр отдавал голос в здании горно-металлургического колледжа, где расположился избирательный участок №2200.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прибытие Сергея Константиновича на участок состоялось в 10:50 часов утра. Глава Тагила находился в сопровождении начальника пресс-службы мэрии Галины Кобяк, депутата ЗакСо Вячеслава Погудина, также присутствовали журналисты городских СМИ.
Процедура голосования у мэра заняла менее 10 минут.
Глава города прокомментировал журналистам ход выборов в Нижнем Тагиле:
Я пришёл со спокойным настроением. Выборы – вещь серьезная, ответственная. Это праздник, с одной стороны, а с другой – мы принимаем решение, которое определит наше развитие в ближайшие 6 лет. Если заглянуть еще дальше, то от сегодняшнего дня зависит развитие страны на 20 лет вперед.
Также глава города отдал голос за благоустройство парков и скверов.
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