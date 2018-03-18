Свердловчане приходят на выборы президента РФ активнее по сравнению с 2012 годом
18 марта, 12:00Политика
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На выборах президента РФ в Свердловской области на 10 часов утра явка избирателей составила 10,16%.
К 10 часам утра на территории Свердловской области уже проголосовали 10,16% избирателей.
По информации Центрального избирательного комитета, в 2018 году свердловчане активнее приходят на выборы по сравнению с 2012 годом, когда к этому времени на избирательные участки пришло 4,8% жителей области.
В Нижнем Тагиле на 10 часов утра общая явка по городу составила 8,61% избирателей. На выборы пришли уже 23 310 человек. В 2012 году явка тагильчан на выборы составила 5,64%.
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