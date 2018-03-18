Утренняя явка тагильчан оказалась выше прошлых выборов президента РФ почти на 3%

Предварительная явка избирателей в Нижнем Тагиле обогнала явку по прошлогодним выборам. Так, на 10 часов утра общая явка по городу составила 8,61% избирателей. На выборы пришли уже 23 310 человек.

При сравнении с выборами в 2012 году явка выросла на 2,97%: так, на прошлых выборах российского президента в это время явка избирателей составила 5,64%.

Утренняя явка тагильчан также оказалась выше, чем в голосовании в 2016 и 2017 годах. В 2016 году на выборах в Госдуму и Законодательное собрание РФ явка показала 5,18% - ниже на 3,43%. А осенью 2017 года на выборах главы города, Губернатора области и депутатов гордумы Нижнего Тагила в 10 утра составила 5,69% - ниже на 2,92%.

По явке избирателей в Нижнем Тагиле лидирует Тагилстроевский район. Свой голос в выборах президента РФ уже отдал глава Нижнего Тагила Сергей Носов.