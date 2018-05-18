Политики Екатеринбурга о «списке Тунгусова»: «А кто у нас «горбатый»?»

«А теперь горбатый. Я сказал горбатый».

Ситуация вокруг праймериз ЕР имеет море вариантов как предыстории, так и вариантов развития с итогами. Причем выбор вариантов зависит как от местных товарищей, так и федеральных. Но в любом случае, это, мягко говоря, пахнет. И по дороге это все уж явно показывает не очень грамотное управление Свердловским отделением ЕР. Может, кому-то на пенсию… И да, тут следует сказать огромное спасибо журналистам – это тот не такой уж частый случай, когда они подняли действительно архиважное и, главное, точно вовремя. Это нарыв, причем нарыв с намеками на гангрену. С самого начала вызывает вопросы такой посыл: «Администрация Екатеринбурга готовит список депутатов городской думы». Мягко говоря, странно – чиновники готовят кандидатов в депутаты, которые, собственно, потом будут их нанимать. Дикость. Тем более, нынешние городские чиновники - А.М. Чернецкому, но сейчас в здании на площади 1905 года и близко такого нет, от слова совсем нет, к слову, именно это и является главной причиной принятия текущей схемы выбора мэра Екатеринбурга. Можно с большой натяжкой обсуждать некие перечни кандидатов от областных властей - и это максимум. По большому счету, корень всех этих телодвижений, неумелых или, наоборот, преднамеренных действий кроется в очень простом – муниципальное образование «город Сысерть» и МО «город Екатеринбург» юридически абсолютно равноправны. И в конечном счете все сводится к деньгам и желанию самостоятельности. Когда по мощности такой миллионник, как Екатеринбург, равен многим субъектам РФ, возникают всякие соблазны, в том числе некрасивые. И эту ситуацию следует как-то менять – возможно, возникнут города федерального подчинения, статуса, как угодно это можно называть. В итоге должно быть три юридических конструкции: субъект Федерации, муниципальное образование и вот это новое образование (таких будет не больше пяти-шести – уверен, не все миллионники захотят получить такой статус). Можно в качестве эксперимента взять Екатеринбург и Свердловскую область. Но для этого нужны и политическая воля, и амбиции. Как представляется, заявления типа «а московские гости приехали планово», а потом они говорят с точностью до наоборот – это уже конец, приехали, «дальше поезд не пойдет». Еще краше заявы – «а эти вылезли, потому что сами знают – шансов у них нет». А, собственно, кто вам позволил и до окончания процедур внутри ЕР, и до закрытия избирательных участков такое заявлять?... Вы знаете итоги хотя бы опросов? Нет? Тогда заткнитесь в тряпочку. Не? Единственное, что дает право на такие заявления – это некое знание. Что вы имеете отношение к возможному нарушению закона. Да? Сидеть тоже будете?... Как пишут, если это правда, то отчего вдруг пошли нарушения процедур проведения праймериз? Может, от неуверенности? Да? Может, и от того, что методы управления обществом, партийными массами давно устарели – превратились в административную труху?... Есть хороший советский принцип – «не умеешь, не берись»; и да, еще один – «молодым дорогу»… Очевидно, такие эксцессы не красят политическую партию, это так. Но еще опаснее загонять подобное вовнутрь, в себя. Нужна на сейчас бОльшая публичность, бОльшая открытость. И федеральные товарищи могут в связи с этим сделать не совсем точные шаги, естественно, под влиянием постаревших администраторов и устаревших региональных партийных функционеров. Тем самым стратегически ставя под удар самое главное у любой партии – доверие, нет, не ее членов, но избирателей. Каждая партия - это история борьбы за власть, и это нормально. Членам партии можно приказать - никак не реагировать на подобные вещи, но простые избиратели… Репутация политиков, политических партий формируется вот из таких вот историй – из конкретных действий конкретных людей в конкретных условиях. И ради этого всегда следует жертвовать и постаревшими администраторами, и устаревшими функционерами. Лучше сейчас пожертвовать маленькой частичкой, чтоб потом не терять нечто большее. Случившиеся показывает, что ради достижения политических целей люди готовы на некие действия. Действия, которые еще вчера были просто невозможны – невозможны по определению. Причем эти люди максимально лояльны той системе, в рамках которой они собираются воевать. Что тогда говорить о других политических силах?... С таким отношением можно все и проспать… От слова, совсем все. И такое может уже сложиться к ближайшим парламентским выборам. Оно вам надо?... И да, постаревших администраторов и устаревших партийных функционеров можно с почетом проводить, и следует так сделать – сделано немало и сделано хорошо. Ключевое – вовремя уйти, чтоб «не вынесли вперед ногами», -- поделился мнением экономист, общественный деятель Александр Трахтенберг.