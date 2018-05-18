Политики Екатеринбурга о «списке Тунгусова»: «А кто у нас «горбатый»?»

О конфликтной ситуации, возникшей вокруг проведения и организации предстоящих в начале июня праймериз партии «Единая Россия» на выборах в городскую Думу Екатеринбурга, уже высказался секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его мнению, серьезных нарушений нет. Но по итогам работы московской партийной комиссии в Екатеринбурге окончательные решения будут приняты в начале следующей недели. При этом у некоторых участников дискуссий сложилось мнение, что так называемый конфликт сам по себе есть явление искусственно созданное, конечная цель которого – повышение интереса избирателей к выборам и явки на избирательные участки в сентябре. TagilCity.ru собрал некоторые мнения партийцев и политтехнологов, которые участвуют в этих процессах, или наблюдают и делают выводы:

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что это не внутрипартийный конфликт. Это конфликт, вызванный внешним воздействием, которое я бы назвал административным ресурсом. С его помощью идет попытка манипулирования процедурой проведения предварительного голосования. Когда мы узнали о том, что якобы существует так называемый «список Тунгусова», мы провели опрос среди наших партийцев, в ходе которого получили подтверждение того, что так называемая «тайная вечеря» действительно состоялась, там были озвучены фамилии желаемых кандидатов в депутаты, и разговоры о поддержке этих товарищей велись. Кроме того, нам известно, что при предложении о формировании составов комиссий по подведению итогов праймериз были допущены серьезные нарушения. Из 555 человек, предложенных для этой работы, 111 не соответствуют требованиям положения об участии в этом процессе. Это внутрипартийный документ, и, подчеркиваю, эти требования были нарушены благодаря административному воздействию извне. На сегодняшний день, как уже сообщал Андрей Анатольевич (Турчак), ситуацию мы начали выправлять практически во всех районах города. За исключением, пожалуй, только Чкаловского района, где продолжает действовать административный ресурс, и даже действующим депутатам городской Думы отказывают в проведении встреч с потенциальными избирателями. Тем не менее, у меня есть уверенность в том, что после принятия определенных решений на уровне руководства партии мы все приведем в соответствие с нормами внутрипартийной этики, дисциплины и законодательства РФ подчеркнул руководитель исполкома СРО ЕР Александр Косинцев.

Фото: Ystav.com

Праймериз по своей сути являются «псевдовыборами», на которых необходимо показать поддержку избирателей твоего округа. Поддержка, то есть голосование за тебя, возможно только тогда, когда у тебя есть финансовый или административный ресурс. В идеале – когда есть все ресурсы. В СМИ рассказывалось о «списке Тунгусова» – перечне потенциальных кандидатов, с которыми проводилась встреча в администрации губернатора. Было ли это реальным или же не было – мне лично не известно. Но всегда существовала практика определения потенциальных победителей и на праймериз ЕР и на выборах. Так что это укладывается в общепринятые рамки. Часть «ресурсных» кандидатов, не приглашенных на эту встречу, устроила «мягкий бунт» с привлечением СМИ и довольно внушительными общественными акциями. В связи с заметностью и публичностью конфликта было приглашено московское руководство ЕР, которое лично ознакомилось с «бунтовщиками» и вникло в суть проблемы. Фактически же «восстало» 3 местных отделения партии из 7 городских местных отделений партии. Публичность конфликта и внимание прессы позволяют повысить явку и на праймериз, и на последующие муниципальные выборы. Это дает шанс победить «ресурсным», но не «согласованным» кандидатам как на праймериз, так и на выборах. По моему личному мнению, происходящее имеет очень много «постановочных» элементов: и по персоналиям участников, и по времени «бунта», и по содержанию поднятых проблем. Более того, публичный конфликт используется рядом центров влияния для решения своих сугубо политических и экономических интересов. Но в любом случае, в этом конфликте «точку» поставит избиратель, который придет голосовать 3 июня высказался адвокат, участник праймериз по 16-му избирательному округу Иван Кадочников.

Фото: «Городские вести»

Ситуация вокруг праймериз ЕР имеет море вариантов как предыстории, так и вариантов развития с итогами. Причем выбор вариантов зависит как от местных товарищей, так и федеральных. Но в любом случае, это, мягко говоря, пахнет. И по дороге это все уж явно показывает не очень грамотное управление Свердловским отделением ЕР. Может, кому-то на пенсию… И да, тут следует сказать огромное спасибо журналистам – это тот не такой уж частый случай, когда они подняли действительно архиважное и, главное, точно вовремя. Это нарыв, причем нарыв с намеками на гангрену. С самого начала вызывает вопросы такой посыл: «Администрация Екатеринбурга готовит список депутатов городской думы». Мягко говоря, странно – чиновники готовят кандидатов в депутаты, которые, собственно, потом будут их нанимать. Дикость. Тем более, нынешние городские чиновники - А.М. Чернецкому, но сейчас в здании на площади 1905 года и близко такого нет, от слова совсем нет, к слову, именно это и является главной причиной принятия текущей схемы выбора мэра Екатеринбурга. Можно с большой натяжкой обсуждать некие перечни кандидатов от областных властей - и это максимум. По большому счету, корень всех этих телодвижений, неумелых или, наоборот, преднамеренных действий кроется в очень простом – муниципальное образование «город Сысерть» и МО «город Екатеринбург» юридически абсолютно равноправны. И в конечном счете все сводится к деньгам и желанию самостоятельности. Когда по мощности такой миллионник, как Екатеринбург, равен многим субъектам РФ, возникают всякие соблазны, в том числе некрасивые. И эту ситуацию следует как-то менять – возможно, возникнут города федерального подчинения, статуса, как угодно это можно называть. В итоге должно быть три юридических конструкции: субъект Федерации, муниципальное образование и вот это новое образование (таких будет не больше пяти-шести – уверен, не все миллионники захотят получить такой статус). Можно в качестве эксперимента взять Екатеринбург и Свердловскую область. Но для этого нужны и политическая воля, и амбиции. Как представляется, заявления типа «а московские гости приехали планово», а потом они говорят с точностью до наоборот – это уже конец, приехали, «дальше поезд не пойдет». Еще краше заявы – «а эти вылезли, потому что сами знают – шансов у них нет». А, собственно, кто вам позволил и до окончания процедур внутри ЕР, и до закрытия избирательных участков такое заявлять?... Вы знаете итоги хотя бы опросов? Нет? Тогда заткнитесь в тряпочку. Не? Единственное, что дает право на такие заявления – это некое знание. Что вы имеете отношение к возможному нарушению закона. Да? Сидеть тоже будете?... Как пишут, если это правда, то отчего вдруг пошли нарушения процедур проведения праймериз? Может, от неуверенности? Да? Может, и от того, что методы управления обществом, партийными массами давно устарели – превратились в административную труху?... Есть хороший советский принцип – «не умеешь, не берись»; и да, еще один – «молодым дорогу»… Очевидно, такие эксцессы не красят политическую партию, это так. Но еще опаснее загонять подобное вовнутрь, в себя. Нужна на сейчас бОльшая публичность, бОльшая открытость. И федеральные товарищи могут в связи с этим сделать не совсем точные шаги, естественно, под влиянием постаревших администраторов и устаревших региональных партийных функционеров. Тем самым стратегически ставя под удар самое главное у любой партии – доверие, нет, не ее членов, но избирателей. Каждая партия - это история борьбы за власть, и это нормально. Членам партии можно приказать - никак не реагировать на подобные вещи, но простые избиратели… Репутация политиков, политических партий формируется вот из таких вот историй – из конкретных действий конкретных людей в конкретных условиях. И ради этого всегда следует жертвовать и постаревшими администраторами, и устаревшими функционерами. Лучше сейчас пожертвовать маленькой частичкой, чтоб потом не терять нечто большее. Случившиеся показывает, что ради достижения политических целей люди готовы на некие действия. Действия, которые еще вчера были просто невозможны – невозможны по определению. Причем эти люди максимально лояльны той системе, в рамках которой они собираются воевать. Что тогда говорить о других политических силах?... С таким отношением можно все и проспать… От слова, совсем все. И такое может уже сложиться к ближайшим парламентским выборам. Оно вам надо?... И да, постаревших администраторов и устаревших партийных функционеров можно с почетом проводить, и следует так сделать – сделано немало и сделано хорошо. Ключевое – вовремя уйти, чтоб «не вынесли вперед ногами», -- поделился мнением экономист, общественный деятель Александр Трахтенберг.

Фото: Ystav.com

Противоречия между политическими и финансово-промышленными группами вокруг такого куска пирога как «город Екатеринбург» никуда не делись во время так называемого «майского перемирия», просто они носили замороженный характер, что связано с требованием федерального центра обеспечить бесконфликтный и управляемый сценарий избирательных процессов в регионе - ЗССО, выборы губернатора и президента. После окончания этих кампаний противоречия, носившие в данный период внутрикабинетный характер, приобретают публичные черты. Да и городская дума не резиновая, всем лоббистам не усесться, а та группа, которая привыкла иметь контрольный пакет мандатов в этой думе, от своей привычки отказываться не собирается. Конфликт в преддверии выборов в городскую думу был предсказуем, а процедура праймериз просто вскрыла его проявления пораньше. Ведь что произошло? Часть бюрократии партии власти, опираясь на амбиционный местный бизнес и используюя ЦК ЕР, пытается выбить для себя более... «честные» что-ли... условия игры. Вылилось все это в интересную ситуацию - ЕР против администрации. Хотя это утрированно. Думаю, что администрация переиграет в очередной раз своих оппонентов, заготовив список из «темных лошадок», которые не участвуют в шоу «борьбы за честные выборы ЕР», но утрут нос тем, кто выйдет от ЕР нежелательным победителем. Причем фракция ЕР в гордуме сохранит монополию озвучил свою позицию политтехнолог Роман Зыков.

Фото: интернет-журнал «Рабкор»

На мой взгляд, совершенно очевидно, что конфликт, вопреки заявлению Андрея Турчака, есть, и обусловлен он весьма простыми вещами – возник конфликт интересов между двумя группами депутатов и будущих участников избирательной компании. Одни из них ориентированы на поддержание политики Владимира Тунгусова, который, будучи вице-губернатором, намерен сохранить контроль над депутатским корпусом Екатеринбургской городской Думы, другие представляют, скажем так, «экономический блок, являясь сплоченной командой представителей бизнеса (от редакции: очевидно, имеется в виду команда Виталия Кочеткова). Тем не менее уже в ближайшее время эта ситуация усилиями центрального аппарата будет погашена, что вполне предсказуемо. Руководству партии «Единая Россия» крайне неприятна сложившаяся конфликтная ситуация, а вот какими методами это будет сделано – вопрос отдельный. Во всяком случае, могу предположить, что «головы не полетят», и своих должностей никто не лишится. Будут как-то договариваться рассказал депутат Гордумы Екатеринбурга, политтехнолог Константин Киселев.

Фото: Znak.com