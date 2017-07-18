Депутат Госдумы Наталья Поклонская встретилась со свердловчанами на личном приёме в Екатеринбурге (ФОТО)

По словам экс-прокурора Крыма, чаще всего свердловчане заявляли о житейских проблемах – ЖКХ, капремонт, режим работы детских садов и многое другое.

В частности, один из жителей Алапаевска, работающий на машиностроительном заводе «Алмаз», пожаловался на невыплату зарплаты. Наталья Поклонская заверила, что возьмёт дело на личный контроль, поскольку это уже не первая жалоба на данное предприятие, пишет Накануне.

Кроме того, поступали вопросы о работе правоохранителей, а также о Крыме и Севастополе.

Фото: Накануне.RU