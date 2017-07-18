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Депутат Госдумы Наталья Поклонская встретилась со свердловчанами на личном приёме в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская встретилась со свердловчанами на личном приёме в Екатеринбурге (ФОТО)

18 июля 2017, 07:30Политика
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