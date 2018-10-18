Судья из Нижнего Тагила станет главой департамента правового развития на Колыме
Сегодня, 12:40Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Магаданской области будет создан департамент государственно-правового развития. Его руководителем назначен Александр Соловьев, ранее возглавлявший Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом объявил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства Колымы, сообщает «Колыма.ru».
По его словам, Соловьев является опытным человеком в вопросах соблюдения законодательства и действий по защите прав в суде.
Мы надеемся на серьезное улучшение качества работы в этом направлении,отметил глава региона Сергей Носов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей