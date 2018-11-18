В Приморском крае появился первый кандидат на пост губернатора

Первым зарегистрированным кандидатом на пост губернатора Приморья стала Роза Чемерис.
Избирательная комиссия Приморского края в воскресенье зарегистрировала первого кандидата на предстоящих в декабре выборах губернатора. Им стала депутат думы Владивостока Роза Чемерис,сообщает «Восток-Медиа». Она представляет «Народную партию «За женщин России».
Чемерис показала удостоверение кандидата в своем Телеграм-канале и назвала «хорошим знаком» тот факт, что она стала первым зарегистрированным кандидатом.
Ранее Чемерис также быстрее всех сдала в Избирком комплект документов, который включает в себя финансовую отчетность, подписные листы муниципальных депутатов – так называемый муниципальный фильтр, предложения трех кандидатур сенаторов и другие бумаги. Самовыдвиженцы также должны представлять подписи своих сторонников.
По состоянию на субботу 17 ноября в Избиркоме были приняты документы семи кандидатов, включая нынешнего врио губернатора Олега Кожемяко. Изначально свои губернаторские амбиции выразил 21 человек. Однако не все сумели пройти муниципальный фильтр и собрать нужное количество подписей.
Повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 августа.
По мнению экспертов, Кремль на этих выборах опасается протестного голосования, поэтому будет максимально задействован административный ресурс для поддержания кандидатуры действующего врио.