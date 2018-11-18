В Приморском крае появился первый кандидат на пост губернатора

Избирательная комиссия Приморского края в воскресенье зарегистрировала первого кандидата на предстоящих в декабре выборах губернатора. Им стала депутат думы Владивостока Роза Чемерис,сообщает «Восток-Медиа». Она представляет «Народную партию «За женщин России».

Чемерис показала удостоверение кандидата в своем Телеграм-канале и назвала «хорошим знаком» тот факт, что она стала первым зарегистрированным кандидатом.

Ранее Чемерис также быстрее всех сдала в Избирком комплект документов, который включает в себя финансовую отчетность, подписные листы муниципальных депутатов – так называемый муниципальный фильтр, предложения трех кандидатур сенаторов и другие бумаги. Самовыдвиженцы также должны представлять подписи своих сторонников.

По состоянию на субботу 17 ноября в Избиркоме были приняты документы семи кандидатов, включая нынешнего врио губернатора Олега Кожемяко. Изначально свои губернаторские амбиции выразил 21 человек. Однако не все сумели пройти муниципальный фильтр и собрать нужное количество подписей.

Повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 августа.