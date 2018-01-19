Жалобы на детские лагеря и санатории будут публиковать в интернете

По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, эти поправки позволят родителям собрать информацию о месте отдыха ребенка. Также изменения помогут чиновникам оперативно реагировать на жалобы.

У нас есть сайты, где перед путешествием мы можем ознакомиться с отзывами об отелях, обо всех плюсах и минусах работы конкретного объекта. Если инициатива будет реализована по такой же аналогии, то, перед отправкой ребенка в тот или иной лагерь, родитель сможет прочитать отзывы. Таким образом, у родителей будет более полная информация об учреждении.

Также это серьезный сигнал для органов власти, для организаций, на балансе которых находятся учреждения. Если будут негативные отзывы, то реакция будет более оперативной. В конечном счете, я считаю, что это повлияет в лучшую сторону на качество оказываемых услуг и на безопасность детей рассказал корреспонденту TagilCity.ru Андрей Альшевских.

В большинстве санаториев и детских лагерей Нижнего Тагила обратная связь с родителями детей уже отлажена, у многих учреждений есть страницы с отзывами. Однако сейчас они могут модерироваться, а в случае принятия поправок - станут более объективными.

Мы в феврале запустим новую версию нашего сайта, где будет раздел с отзывами, хотя мы их получаем и сейчас на дополнительной странице. Инициатива полезна, отзывы нужны, даже если они не совсем положительные. Это позволит оперативно принимать меры говорит директор санатория-профилактория «Ключики» Людмила Башкатова.

Однако пока не во всех учреждениях обратная связь с родителями налажена через интернет. Так, руководство детского загородного лагеря «Золотой Луг» реагирует на жалобы и предложения посредством сотовой связи. Номер телефона есть у всех клиентов учреждения.

У нас обратная связь - это сотовая связь. На все вопросы мы реагируем оперативно после поступления телефонных сообщений рассказывает руководство загородного детского лагеря.

Страничка отзывов на сайте детского лагеря есть, но активно ее не используют: последний отзыв здесь оставлен 2,5 года назад.

На официальных сайтах появятся «книги жалоб» на лагеря и санатории. Почему бы и нет. Останется добавить систему лайков заключает Андрей Альшевских.