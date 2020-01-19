Путин выступил против инициативы о бессрочном президентском сроке
Во время общения с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге российский президент Владимир Путин подчеркнул, что к практике бессрочного нахождения на посту главы государства возвращаться не стоит.
Этими словами он прокомментировал обращение одного из них. Ветеран просил решить связанные с Конституцией проблемы, сообщает interfax.ru.
Автор обращения предложил изменить статью документа, которая ограничивала срок президентства.
Ветеран пояснил, что решать вопрос продления полномочий главы государства должен народ. Он добавил, что у президента получилось повысить обороноспособность России. Теперь он может решить и другие задачи.
Владимир Путин в ответ выразил благодарность за высокую оценку своей работы. Однако заметил, что возврат к прежней практике нежелателен.
Президент сказал, что подобная обеспокоенность сменой главы государства связана у граждан с беспокойством за стабильность внутренней и внешней политики. Однако неверным было бы повторение практики середины 80-х годов прошлого века. "Тогда руководители государства оставались у власти до конца жизни, и необходимые условия трансформации полномочий не соблюдались", - добавил он.
В среду, 15 января, Путин озвучил ряд предложений по изменению Конституции в ходе послания Федеральному Собранию. Так, кандидатам на пост президента, членам парламента, судьям и чиновникам высшего эшелона власти он предложил ввести запрет на иностранное гражданство или вид на жительство. Кроме этого, выдвиженцы на пост главы государства должны, по его мнению, проживать в России минимум 25 лет. Также Путин предложил ограничить президентство двумя сроками, независимо от того, идут они друг за другом или нет.