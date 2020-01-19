Путин выступил против инициативы о бессрочном президентском сроке

Этими словами он прокомментировал обращение одного из них. Ветеран просил решить связанные с Конституцией проблемы, сообщает interfax.ru.

Автор обращения предложил изменить статью документа, которая ограничивала срок президентства.

Ветеран пояснил, что решать вопрос продления полномочий главы государства должен народ. Он добавил, что у президента получилось повысить обороноспособность России. Теперь он может решить и другие задачи.

Владимир Путин в ответ выразил благодарность за высокую оценку своей работы. Однако заметил, что возврат к прежней практике нежелателен.

Президент сказал, что подобная обеспокоенность сменой главы государства связана у граждан с беспокойством за стабильность внутренней и внешней политики. Однако неверным было бы повторение практики середины 80-х годов прошлого века. "Тогда руководители государства оставались у власти до конца жизни, и необходимые условия трансформации полномочий не соблюдались", - добавил он.