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Евгений Ройзман отказался претендовать на пост губернатора Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Ройзман отказался претендовать на пост губернатора Свердловской области

19 июля 2017, 09:30Политика
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