Евгений Ройзман отказался претендовать на пост губернатора Свердловской области

Он утверждает, что у него не получилось собрать нужное количество голосов для прохождения муниципального фильтра. Он уверен, что виной всему стало административное давление.

Как пишет ZNAK, Ройзман считает, что фильтр непреодолим, и другим участникам гонки так же не повезет. Он намерен обратиться в прокуратуру и просить разобраться с данной, по его мнению, незаконной ситуацией.