Евгений Ройзман отказался претендовать на пост губернатора Свердловской области
19 июля 2017, 09:30Политика
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Накануне в Москве Евгений Ройзман сообщил, что отказывается претендовать на выборах на пост главы Свердловской области.
Он утверждает, что у него не получилось собрать нужное количество голосов для прохождения муниципального фильтра. Он уверен, что виной всему стало административное давление.
Как пишет ZNAK, Ройзман считает, что фильтр непреодолим, и другим участникам гонки так же не повезет. Он намерен обратиться в прокуратуру и просить разобраться с данной, по его мнению, незаконной ситуацией.
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