С началом учебного года тагильские родители опять поднимают вопрос о безопасности своих детей. Часто бывает так, что дети, вернувшись из школы, проводят целый день одни, в ожидании родителей с работы. Кто-то обращается к старшему поколению с просьбой приготовить детям еду и проконтролировать выполнение домашней работы. Другие родители обращаются к технологиям, благодаря развитию которых стало возможным контролировать безопасность и досуг дошколят и школьников прямо со смартфона. Теперь технологии не роскошь — а средство безопасности.

Например, тагильчанка Юлия с мужем установили камеру от «Ростелекома» в детской. Когда они задерживаются на работе, то могут проследить, делают ли дети домашние задание или играют вместо этого в видеоигры. Помимо этого, можно следить за сохранностью квартиры в отсутствие хозяев.

Изначально мы поставили камеры, когда уезжали в отпуск, чтобы следить за квартирой. А потом мы приспособили их проверять как дети готовят уроки, когда они днем возвращаются из школы, а мы на работе. Раньше дети часто отлынивали от уроков, ничего не было сделано, а теперь все четко и им самим легче учиться стало,поделилась Юлия.

Фото: "Ростелеком"

Изображение с камер транслируется в режиме реального времени, а видеопоток хранится в зашифрованном виде в облачном хранилище, на серверах компании от 7 до 30 дней, в зависимости от тарифа. Просматривать записи можно дистанционно, с любого устройства, везде, где есть интернет. Достаточно зайти в приложение «Умный дом». Данные доступны только для пользователя или лиц, кому предоставляется пароль.

Директор городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций «Ростелекома» Марина Кайгородова рассказала TagilCity.ru, что поскольку камеры призваны обеспечивать безопасность, взлом камер невозможен.

Вся информация хранится на наших серверах и защищена от кибератак. Наши ресурсы и накопленный многолетний опыт защиты данных позволяют гарантировать безопасность личной информации пользователей. Это отличает видеонаблюдение от «Ростелекома» — федеральной компании, гарантирующей кибербезопасность и круглосуточную онлайн-поддержку, от видеонаблюдения с сомнительных камер заказанных в интернете,говорит Кайгородова.

Фото: "Ростелеком"

Подключение и настройка видеокамеры — процесс не сложный, сделать это можно самому. В настройках также можно установить отправку уведомлений в определенных ситуациях, например, при движении. Помимо этого, «Ростелеком» обеспечивает постоянную техническую поддержку абонентам. Всё оборудование предоставляется, а для подключения достаточно оставить заявку.

По данным компании, в Нижнем Тагиле каждый месяц к услуге подключается порядка 100 новых абонентов, и каждый месяц их количество растёт.

Это не магия, а очень гибкая услуга, которая ориентируется на ваши потребности. Количество камер, их расположение, дополнительные функции, мы поможем настроить все полностью так, как вам нужно. Например, для камеры можно выбрать конфигурации с ночным видением, если вы собираетесь следить за машиной, припаркованной у дома, а также поворотные и антивандальные функции,рассказала Марина Кайгородова.

Фото: "Ростелеком"