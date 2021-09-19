В Подмосковье будет построен первый завод компании Илона Маска Tesla

Несмотря на то что за пять лет показатель изготовления и реализации вырос в 6,5 раза, спрос на электрокары так же высок. Отмечается, что ЕС планирует в полном объеме перейти на электромобили к 2036 году. С учетом этих обстоятельств Илон Маск с другими акционерами задумываются о расширении производства.