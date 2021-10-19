Кришьянис Кариньш: С 21 октября в Латвии вновь вводят локдаун

Кришьянис Кариньш: С 21 октября в Латвии вновь вводят локдаун
Кришьянис Кариньш: С 21 октября в Латвии вновь вводят локдаун
Сегодня, 16:14ПолитикаФото: pixabay.com
Латвийские власти решили принять новые меры ограничения в связи с распространением COVID-19. К 21 октября в стране вновь вводят локдаун. По заявлению в ходе пресс-конференции Кришьяниса Кариньша, премьер-министра страны, меры ограничения правительство решило ввести из-за медленной вакцинации.

Как информирует 360tv.ru, с 20:00 до 5:00 утра по всей Латвии будет действовать комендантский час. На улицу запретят выходить на улицу как вакцинированным, так и людям без прививки.

Закрывается множество магазинов и учреждениях. Исключение составляют предоставляющие товары и услуги первой необходимости. На очном обучении останутся только начальные классы. Все остальные школьники начнут учиться дистанционно.

По словам латвийского премьера, многие могут не понять, почему в Латвии принимают такого рода меры, в то время как в Дании и Ирландии их нет. Дело в том, что процесс вакцинации не прошел так, как нужно, заявил Кариньш.

Стоит отметить, что 8 октября в понедельник Латвия вышла на первое место в мировом рейтинге стран с самым высоким уровнем заболеваемости ковидом. Новый максимальный показатель по количеству заболевших установлен также в России. За последние 24 часа в стране заразились еще 34 325 человек.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы