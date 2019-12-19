«Будем над этим работать». Путин рассказал, когда вырастет благосостояние россиян
Сегодня, 17:18ПолитикаФото: kremlin.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о росте благосостояния граждан страны.
В последние годы наблюдали снижение реальных располагаемых доходов граждан. Это очень плохо. Нужно решать фундаментальные вопросы экономики, а не раздавать фонды. Нужно наращивать производство. Будем над этим работать,сказал Владимир Путин.
Ранее президент ответил на вопрос о низких зарплатах врачей и высоких нагрузках. По словам Путина, привести к соответствию зарплаты заведующих медучреждениями и непосредственно врачами — это одна из главных задач руководства страны.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей