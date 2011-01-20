За отмену стипендии студентам выступает помощник президента РФ

Кредиты на обучение он предложил считать стипендиями. «Часть денег можетрассматриваться именно как стипендия. Но эти деньги ты должен вернутьпосле завершения учебы. То есть заработать», - цитирует Дворковича«Лента.Ру».

По сообщению РИА Новости, российский профсоюз студентов, которыйобъединяет учащихся из ряда регионов РФ, высказал опасения, что такоерешение может спровоцировать проявления радикализма среди молодежи.Ранее председатель Всероссийского студенческого союза Антоний Швиндтподдержал предложение помощника президента, но только если в российскихвузах будут созданы рабочие места для студентов.

Средняя ежемесячная выплата для обучающихся в вузах составляет 1100рублей. Ранее СМИ сообщали, что в 2011 году стипендия студентов должнавырасти на 70 рублей.