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Лидер нижнетагильского отделения «Единой России» собирается покинуть пост председателя городской Думы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лидер нижнетагильского отделения «Единой России» собирается покинуть пост председателя городской Думы

20 января 2016, 15:10ПолитикаДенис Таратонов
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