Лидер нижнетагильского отделения «Единой России» собирается покинуть пост председателя городской Думы

Одной из главных причин отставки является конфликт с мэром города Сергеем Носовым, а также корпорацией УВЗ, сообщает ИА «Политсовет».

Александр Маслов уже четыре года управляет нижнетагильским отделением «Единой России», поэтому весть о его уходе должна была вызвать большой общественный резонанс. Городскую Думу Александр Маслов возглавил в 2012 году.

За подтверждением информации редакция TagilCity.ru обратилась в исполком партии. Сотрудники исполкома оказались искренне удивлены такой новостью:

Мы не можем дать вам никаких комментариев. Мы не обладаем такой информацией. В исполкоме нет никаких сведений по этому вопросу.

Однопартийцы Александра Маслова тоже не слышали об его увольнении:

Вопрос о смене председателя думы вообще не обсуждался. Нет такой информации. Я в первый раз такое слышу сообщил TagilCity.ru один из депутатов, состоящий в «Единой России».

Обратившись в пресс-службу администрации городской Думы, редакция узнала ровно то же самое: там ничего не слышали о смене председателя гордумы, но пообещали проработать этот вопрос и собрать информацию.