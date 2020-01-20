Итоги недели: махинации казаков, тагильский трамвай и закрытие легендарного кафе

15 января президент России Владимир Путин выступил с федеральным посланием, где поставил новые задачи государства, после чего правительство подало в отставку. По этому поводу мы пообщались со свердловскими и тагильскими политиками.

Как свердловские политики отреагировали на послание Путина и отставку правительства

13 января очевидцы сообщили, что в Нижнем Тагиле на горке «Гигант» в ледовом городке на театральной площади из кладки выпал ледяной блок. Место, откуда упала глыба, находилось прямо над скатной частью объекта. Мэр Владислав Пинаев раскритиковал строителей, заявив, что тех стоило бы самих прокатить по их горкам вниз головой.

«Спустил бы вниз головой». В Нижнем Тагиле жалуются на «слишком опасные» горки

Тагильские журналисты опубликовали видео, на котором риэлтор пытается сдать в аренду муниципальное помещение, которое было выдано бесплатно казакам хутора «Нижнетагильский». Несмотря на запись, казаки заявили, что обвинения СМИ недостоверны.

Тагильские казаки отвергли обвинение в попытке сдать в аренду муниципальные объекты

С августа 2019-го в трамваях Нижнего Тагила ввели систему безналичного расчёта. Директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов рассказал TagilCity.ru о результатах её работы за первые полгода, а также — о текущих проблемах и планах по развитию.

«Люди разучились ждать». Как «Тагильский трамвай» конкурирует с авто и маршрутками

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитал директора МУП ГУК Викторию Гусеву из-за содержания детского дома и из-за жалоб граждан на сайте городского контроля. Мэр дал на устранение ошибок неделю.

Пинаев пригрозил увольнением главе тагильской УК из-за проблем с содержанием детдома

Администрация Нижнего Тагила пытается закрыть кафе на берегу Выйского пруда, которое работает с 1998 года. Как пояснили в мэрии, договор аренды с предпринимателем истёк ещё несколько лет назад.

Мэрия Нижнего Тагила пытается закрыть шашлычную с 22-летней историей на ВМЗ

В России вводится закон о присвоении звания Города трудовой доблести. Один из претендентов на его получение — Нижний Тагил. Рассказываем, какие у нашего города шансы и зачем это надо.