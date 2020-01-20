Итоги недели: махинации казаков, тагильский трамвай и закрытие легендарного кафе
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.
15 января президент России Владимир Путин выступил с федеральным посланием, где поставил новые задачи государства, после чего правительство подало в отставку. По этому поводу мы пообщались со свердловскими и тагильскими политиками.
13 января очевидцы сообщили, что в Нижнем Тагиле на горке «Гигант» в ледовом городке на театральной площади из кладки выпал ледяной блок. Место, откуда упала глыба, находилось прямо над скатной частью объекта. Мэр Владислав Пинаев раскритиковал строителей, заявив, что тех стоило бы самих прокатить по их горкам вниз головой.
Тагильские журналисты опубликовали видео, на котором риэлтор пытается сдать в аренду муниципальное помещение, которое было выдано бесплатно казакам хутора «Нижнетагильский». Несмотря на запись, казаки заявили, что обвинения СМИ недостоверны.
С августа 2019-го в трамваях Нижнего Тагила ввели систему безналичного расчёта. Директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов рассказал TagilCity.ru о результатах её работы за первые полгода, а также — о текущих проблемах и планах по развитию.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитал директора МУП ГУК Викторию Гусеву из-за содержания детского дома и из-за жалоб граждан на сайте городского контроля. Мэр дал на устранение ошибок неделю.
Администрация Нижнего Тагила пытается закрыть кафе на берегу Выйского пруда, которое работает с 1998 года. Как пояснили в мэрии, договор аренды с предпринимателем истёк ещё несколько лет назад.
В России вводится закон о присвоении звания Города трудовой доблести. Один из претендентов на его получение — Нижний Тагил. Рассказываем, какие у нашего города шансы и зачем это надо.