Колесников назвал депутатов «высшей властью» и требовал проверки Водоканала

Данное поручение депутат дал главе Счетной палаты Андрею Парунину. Тот попытался возразить, сообщив, что проверка не вошла в список плановых мероприятий Счетной палаты, тем более ЕМУП недавно проверяло контрольно-ревизионное управление администрации Екатеринбурга.

Депутат отметил, что его интересуют муниципальные контракты «Водоканалала». Он потребовал от Счетной палаты подготовить отчет к следующему заседанию, так как не понимает, почему во время проверок ЕМУП не выявлено нарушений. Помимо этого, Колесников потребовал пригласить на оглашение результатов проверки нынешнего вице-мэра Алексея Бубнова, ранее возглавлявшего Счетную палату, пишет «Уралинформбюро».