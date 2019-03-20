Колесников назвал депутатов «высшей властью» и требовал проверки Водоканала
Сегодня, 09:02ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
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Екатеринбургский депутат Александр Колесников потребовал от Счетной палаты предоставить отчет по проверке ЕМУП «Водоканал».
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Данное поручение депутат дал главе Счетной палаты Андрею Парунину. Тот попытался возразить, сообщив, что проверка не вошла в список плановых мероприятий Счетной палаты, тем более ЕМУП недавно проверяло контрольно-ревизионное управление администрации Екатеринбурга.
Депутаты — высшая власть, я даю вам поручение!высказался Колесников.
Депутат отметил, что его интересуют муниципальные контракты «Водоканалала». Он потребовал от Счетной палаты подготовить отчет к следующему заседанию, так как не понимает, почему во время проверок ЕМУП не выявлено нарушений. Помимо этого, Колесников потребовал пригласить на оглашение результатов проверки нынешнего вице-мэра Алексея Бубнова, ранее возглавлявшего Счетную палату, пишет «Уралинформбюро».
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