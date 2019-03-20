Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Колесников назвал депутатов «высшей властью» и требовал проверки Водоканала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
831491745753dcb88bd00f7404ddd6b4 900x

Колесников назвал депутатов «высшей властью» и требовал проверки Водоканала

Сегодня, 09:02ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
Читайте
также
Объявлен сбор 18,9 млн рублей для пересадки костного мозга годовалому Саше
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах