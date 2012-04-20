Алексей Багаряков инкогнито побывал в Нижнем Тагиле
В статусе инкогнито из Екатеринбурга побывал намедни в Нижнем Тагиле пока еще вице-премьер губернского правительства в отставке Алексей Багаряков. Главная тема визита – изучение настроения общественно-влиятельных тагильчан накануне выборов главы города и губернатора.
Официально визит известного уральца никем не транслировался. Известнолишь, что господин Багаряков провел несколько кулуарных встреч спредставителями промпредприятий города, депутатами гордумы, чиновникамимэрии и, разумеется, с главой города.
Как сообщил один из собеседников вице-премьера, А. Багаряков в итогевынужден был констатировать, что единого кандидата на пост мэра сегоднянет, как нет и того претендента, которого готовы поддержать областныевласти во главе с А. Мишариным. Нелестные оценки прозвучали насобеседованиях и в адрес лидера местных единороссов Александра Маслова, асреди мэрской команды всерьез обсуждалась только кандидатура замаградоначальницы Юрия Кузнецова.
Когда состоятся, и состоятся ли прямые выборы губернатора области, неуточнятся, но, вероятнее всего, Александр Мишарин примет в них активноеучастие.
© Всеволод Владимиров