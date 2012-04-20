Алексей Багаряков инкогнито побывал в Нижнем Тагиле

Как сообщил один из собеседников вице-премьера, А. Багаряков в итогевынужден был констатировать, что единого кандидата на пост мэра сегоднянет, как нет и того претендента, которого готовы поддержать областныевласти во главе с А. Мишариным. Нелестные оценки прозвучали насобеседованиях и в адрес лидера местных единороссов Александра Маслова, асреди мэрской команды всерьез обсуждалась только кандидатура замаградоначальницы Юрия Кузнецова.