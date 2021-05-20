Группа ученых нашла на месте ядерного взрыва на полигоне США неизвестное вещество

Исследователи из США и Италии обнаружили на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» неизвестное науке вещество. Такая информация была опубликована в одном из американских научно-исследовательских изданий.

Как сообщает сайт 360tv.ru, найденные на полигоне квазикристаллы имеют химическую формулу Si61Cu30Ca7Fe2 и выступают икосаэдром по своей структуре. Кристаллы находились в образце красного тринитита — сплава песка и меди из линий электропередач, который задействуют для проведения ядерных испытаний. В статье научного журнала также отмечается, что обнаруженный вид, как и все подобные квазикристаллы, не соответствует правилам кристаллографической симметрии, которые свойственны для обычных кристаллов. Данное вещество является самым старым из обнаруженных на данный момент квазикристаллов антропогенного происхождения. Квазикристаллы обладают свойством согласованно рассеивать направленное на них излучение. Определение такой способности вещества имеет большое значение для изучения последствия ядерных взрывов. Обычно для изучения используют радиоактивный мусор и газы, чтобы выяснить принцип действия ядерного оружия. Но эти материалы достаточно быстро теряют свои первоначальные качества, а квазикристаллы остаются неизменными практически вечность. США организовали взрыв «Тринити» в 1945 году в Нью-Мексико, после чего американцы создали три атомные бомбы, две из которых в последствии сбросили на Японию.

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